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    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на западе Пакистана

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    • 17 октября, 2026
    • 10:39
    Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на западе Пакистана

    Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в пакистанской провинции Белуджистан утром в субботу.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).

    "Очаг землетрясения располагался на глубине около 10 км в округе Хуздар", - заявили в центре.

    В регионе проживает более 14,9 млн человек. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

    Землетрясение Пакистан
    Pakistanın qərbində 5,6 maqnitudalı zəlzələ olub
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