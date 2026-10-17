Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на западе Пакистана

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в пакистанской провинции Белуджистан утром в субботу.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).

"Очаг землетрясения располагался на глубине около 10 км в округе Хуздар", - заявили в центре.

В регионе проживает более 14,9 млн человек. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.