Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на западе Пакистана
Другие страны
- 17 октября, 2026
- 10:39
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Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано в пакистанской провинции Белуджистан утром в субботу.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Немецкий исследовательский центр геонаук (GFZ).
"Очаг землетрясения располагался на глубине около 10 км в округе Хуздар", - заявили в центре.
В регионе проживает более 14,9 млн человек. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
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