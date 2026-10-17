Пакистан обеспокоен последствиями атак хуситов на энергообъекты Саудовской Аравии

Атаки йеменских хуситов на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и других стран Персидского залива вызывают у Пакистана обеспокоенность в связи с возможными долгосрочными экономическими последствиями.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб на полях ежегодных заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке.

По его словам, продолжение ударов по энергетическим объектам может замедлить восстановление экономики региона даже после завершения боевых действий.

"Наибольшую обеспокоенность сейчас вызывают удары по энергетической инфраструктуре. Откровенно говоря, сложно сказать, к чему это приведет. Однако очевидно, что если удары продолжатся, возвращение к нормальной ситуации займет больше времени, даже после снижения напряженности", - заявил министр.

Аурангзеб отметил, что Пакистану пока удалось справиться с первоначальными последствиями резкого роста мировых цен на энергоресурсы из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.

По его словам, страна располагает достаточными запасами энергоресурсов до конца ноября и в настоящее время готовится к зимнему периоду, когда потребление энергии традиционно возрастает.

Министр добавил, что Пакистан намерен избегать дорогостоящих закупок сжиженного природного газа на спотовом рынке без крайней необходимости.