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    Пакистан обеспокоен последствиями атак хуситов на энергообъекты Саудовской Аравии

    Другие страны
    • 17 октября, 2026
    • 10:19
    Пакистан обеспокоен последствиями атак хуситов на энергообъекты Саудовской Аравии

    Атаки йеменских хуситов на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии и других стран Персидского залива вызывают у Пакистана обеспокоенность в связи с возможными долгосрочными экономическими последствиями.

    Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом заявил министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб на полях ежегодных заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка в Бангкоке.

    По его словам, продолжение ударов по энергетическим объектам может замедлить восстановление экономики региона даже после завершения боевых действий.

    "Наибольшую обеспокоенность сейчас вызывают удары по энергетической инфраструктуре. Откровенно говоря, сложно сказать, к чему это приведет. Однако очевидно, что если удары продолжатся, возвращение к нормальной ситуации займет больше времени, даже после снижения напряженности", - заявил министр.

    Аурангзеб отметил, что Пакистану пока удалось справиться с первоначальными последствиями резкого роста мировых цен на энергоресурсы из-за эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном.

    По его словам, страна располагает достаточными запасами энергоресурсов до конца ноября и в настоящее время готовится к зимнему периоду, когда потребление энергии традиционно возрастает.

    Министр добавил, что Пакистан намерен избегать дорогостоящих закупок сжиженного природного газа на спотовом рынке без крайней необходимости.

    Мухаммад Аурангзеб Эскалация на Ближнем Востоке Движение Ансар Аллах (хуситы) Гражданская война в Йемене Энергоресурсы
    Pakistan husilərin Səudiyyə Ərəbistanının enerji obyektlərinə hücumlarının nəticələrindən narahatdır
    Attacks on Gulf energy infrastructure 'worrying' for outlook: Pakistan finance minister
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