Pakistan husilərin Səudiyyə Ərəbistanının enerji obyektlərinə hücumlarının nəticələrindən narahatdır
- 17 oktyabr, 2026
- 10:44
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Yəmən husilərinin Səudiyyə Ərəbistanı və digər Fars körfəzi ölkələrinin enerji infrastrukturuna hücumları mümkün uzunmüddətli iqtisadi nəticələrlə əlaqədar Pakistanda narahatlıq doğurur.
"Report" AFP-yə istinadən xəbər verir ki, bunu Pakistanın maliyyə naziri Məhəmməd Auranqzeb Banqkokda Beynəlxalq Valyuta Fondu və Dünya Bankının illik toplantıları çərçivəsində deyib.
Onun sözlərinə görə, enerji obyektlərinə zərbələrin davam etməsi hətta hərbi əməliyyatlar başa çatdıqdan sonra da region iqtisadiyyatının bərpasını ləngidə bilər:
"Hazırda ən böyük narahatlığı enerji infrastrukturuna endirilən zərbələr doğurur. Açığını desək, bunun nəyə gətirib çıxaracağını söyləmək çətindir. Lakin aydındır ki, əgər zərbələr davam edərsə, hətta gərginlik azaldıqdan sonra da normal vəziyyətə qayıtmaq çox vaxt aparacaq".
M.Auranqzeb qeyd edib ki, Pakistan ABŞ və İsrailin İrana qarşı müharibəsi fonunda qlobal enerji qiymətlərinin kəskin artımının ilkin nəticələrinin öhdəsindən gələ bilib.
Onun sözlərinə görə, ölkə noyabrın sonunadək kifayət qədər enerji ehtiyatlarına malikdir və hazırda qış mövsümünə hazırlaşır.
Nazir əlavə edib ki, Pakistan son dərəcə zəruri hallar istisna olmaqla, spot bazarında mayeləşdirilmiş təbii qazın (LNG) yüksək qiymətə alınmasından yayınmaq niyyətindədir.