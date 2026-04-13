Лавров 14-15 апреля посетит Китай

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14-15 апреля совершит официальный визит в Китай, проведет переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И.

Как передает Report , об этом сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

По информации ведомства, главы МИД на переговорах обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы контактов на различных уровнях, взаимодействие на международной арене с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, ШОС, "Группе двадцати", АТЭС и других многосторонних механизмах и форумах.

Кроме этого, ожидается, что министры проведут обстоятельный обмен мнениями по ряду "горячих тем" и региональных конфликтов, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке".