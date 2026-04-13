    Денежные переводы из Грузии за рубеж в 2025 году достигли $420 млн

    13 апреля, 2026
    В 2025 году объем денежных переводов из Грузии за рубеж достиг $420,45 млн, увеличившись на 11,2% по сравнению с 2024 годом.

    Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальный банк Грузии.

    Больше всего средств было переведено в Турцию ($78,9 млн), Азербайджан ($66 млн) и Россию ($48 млн).

    Предварительные данные за 2026 год также показывают продолжение роста. В феврале из Грузии было переведено $32,9 млн - примерно на $4 млн больше, чем в феврале прошлого года. Основными получателями вновь стали Азербайджан, Турция и Россия.

    Объем переводов в Грузию в 2025 году составил $3,649 млрд, а в феврале 2026 года - $295 млн.

    Специалисты связывают рост денежных переводов с расширением экономических связей между странами региона и активностью граждан, работающих за рубежом.

    Gürcüstandan ötən il xarici ölkələrə 420 milyon dollar köçürülüb

