Денежные переводы из Грузии за рубеж в 2025 году достигли $420 млн

В 2025 году объем денежных переводов из Грузии за рубеж достиг $420,45 млн, увеличившись на 11,2% по сравнению с 2024 годом.

Об этом сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Национальный банк Грузии.

Больше всего средств было переведено в Турцию ($78,9 млн), Азербайджан ($66 млн) и Россию ($48 млн).

Предварительные данные за 2026 год также показывают продолжение роста. В феврале из Грузии было переведено $32,9 млн - примерно на $4 млн больше, чем в феврале прошлого года. Основными получателями вновь стали Азербайджан, Турция и Россия.

Объем переводов в Грузию в 2025 году составил $3,649 млрд, а в феврале 2026 года - $295 млн.

Специалисты связывают рост денежных переводов с расширением экономических связей между странами региона и активностью граждан, работающих за рубежом.