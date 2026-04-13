Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Бектенов поручил интегрировать цифровые системы Казахстана с Азербайджаном для развития ТМТМ

    Инфраструктура
    • 13 апреля, 2026
    • 13:17
    Бектенов поручил интегрировать цифровые системы Казахстана с Азербайджаном для развития ТМТМ

    Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил профильным ведомствам страны обеспечить интеграцию цифровых систем с партнерами в Азербайджане и Грузии для развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор).

    Как сообщает Report cо ссылкой на правительство Казахстана, об этом премьер заявил сегодня на совещании по исполнению поручений президента в области транзитно-транспортного развития страны.

    В сообщении отмечается, что Казахстан уделяет особое внимание развитию данного транспортного маршрута.

    "Ведется работа по сокращению сроков доставки по ТМТМ, введению сквозных тарифов по маршруту "Алтынколь – Поти/Батуми", интеграции цифровых систем с партнерами в Азербайджане и Грузии. В настоящее время реализуются крупные инфраструктурные проекты на железной дороге общей протяженностью 3,9 тыс. км", - подчеркнул он.

    Кроме этого, на заседании обсуждались вопросы развития морских перевозок, в том числе в направлении Актау-Баку.

    "В части развития морской инфраструктуры доложено (Бектенову - ред.) о проводимой работе по развитию перевозок с использованием портов Актау и Курык. Отмечена важность проведения в текущем году дноуглубительных работ в порту Актау объемом 1,3 млн кубометров. Премьер-министр обратил внимание на затягивание процедур приобретения 6 единиц контейнеровозов для курсирования по маршруту Актау-Баку. Поручено ускорить работу по выводу нового транспорта на указанный маршрут", - говорится в сообщении.

    Олжас Бектенов Транскаспийский международный транспортный маршрут Средний коридор Казахстан
