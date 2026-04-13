    13 апреля, 2026
    • 13:06
    Фидан: Необходимо обеспечить бесплатный и беспрепятственный проход через Ормуз

    Турция считает, что проход судов через Ормузский пролив должен быть беспрепятственным.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире программы в агентстве Anadolu.

    Отвечая на вопрос об Ормузском проливе, министр подчеркнул, что суда должны проходить через него без оплаты:

    "Ормузский пролив показывает, что данный конфликт (между США и Ираном - ред.) имеет не только региональные, но и глобальные последствия. Каждый должен сделать все возможное для решения вопроса Ормуза. Турция со своей стороны делает все возможное для нахождения решения".

    Фидан также считает, что и США, и Иран, проявляют искренность в вопросе прекращения огня.

    Глава МИД также добавил, что в течение дня они поддерживают регулярную связь со сторонами. При этом он подчеркнул, что Анкара регулярно поддерживает контакты с обеими сторонами конфликта для поиска взаимоприемлемого решения.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. Кроме этого, Иран закрыл проход через Ормузский пролив для судов недружественных стран.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели. 11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, они завершились без результата. В частности, стороны не смогли достичь договоренности по принципах прохождения судов через Ормуз.

    Власти Ирана заявили, что намерены ввести специальные разрешения для прохождения судов через пролив и взымать плату за это.

    Fidan: Hörmüz boğazından maneəsiz keçid təmin olunmalıdır
    Hakan Fidan: Passage through Strait of Hormuz must be free and unhindered

