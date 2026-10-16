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    ИБР и ВБ расширят софинансирование проектов развития в странах-членах

    Финансы
    • 16 октября, 2026
    • 10:26
    ИБР и ВБ расширят софинансирование проектов развития в странах-членах

    Группа Исламского банка развития (ИБР) и Группа Всемирного банка (ВБ) заключили два соглашения, направленных на укрепление институционального взаимодействия и увеличение объемов совместного финансирования проектов в области устойчивого развития в государствах, являющихся общими членами обеих организаций.

    Как сообщает Report со ссылкой на ИБР, подписание документов состоялось между председателем Группы ИБР Мухаммадом Аль-Джассером и президентом Группы ВБ Аджаем Бангой на полях весенних встреч ВБ и Международного валютного фонда (МВФ) 2026 года, проходящих в Бангкоке.

    Подписанный пакет документов предусматривает пролонгацию Меморандума о взаимопонимании до октября 2028 года, подкрепленную Совместным планом действий на период 2026-2028 годов. План делает упор на софинансирование, содействие развитию частного сектора, обмен экспертными знаниями и наращивание институционального потенциала. Кроме того, подписано рамочное соглашение о софинансировании, нацеленное на совершенствование механизмов реализации совместных проектов, упрощение операционных процедур и повышение качества подготовки инициатив.

    Согласно имеющимся данным, в рамках предыдущего Меморандума совокупный объем совместного финансирования превысил 9,5 млрд долларов США, тогда как изначально установленный целевой ориентир составлял 6 млрд долларов США. Новое соглашение нацелено на привлечение дополнительных ресурсов для воплощения ключевых программ в странах-участницах.

    Напомним, что Азербайджан входит в состав обеих организаций с 1992 года.

    Меморандум о взаимопонимании Исламский банк развития (ИБР) Всемирный банк (ВБ)
    IsDB və Dünya Bankı inkişaf layihələrinin maliyyələşdirilməsini genişləndirəcək
    IsDB, WB to expand co-financing of development projects in member countries
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