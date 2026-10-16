Азербайджанская нефть подешевела на $5,1 за баррель
- 16 октября, 2026
- 10:29
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Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $5,1 или 4,11%, и составила $119,04.
Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.
Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $125,98 за баррель.
Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан понизилась на $4,3 или 3,81%, до $108,49.
В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.
Самая низкая цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81, а максимальная - в июле 2008 года - $149,66.
В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.