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    Азербайджанская нефть подешевела на $5,1 за баррель

    Энергетика
    • 16 октября, 2026
    • 10:29
    Азербайджанская нефть подешевела на $5,1 за баррель

    Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $5,1 или 4,11%, и составила $119,04.

    Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

    Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $125,98 за баррель.

    Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан понизилась на $4,3 или 3,81%, до $108,49.

    В государственном бюджете Азербайджана на текущий год средняя цена 1 барреля нефти рассчитана исходя из $65.

    Самая низкая цена на Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года - $15,81, а максимальная - в июле 2008 года - $149,66.

    В Азербайджане нефть этой марки добывается в рамках контракта на разработку блока месторождений "Азери - Чираг - Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.

    Нефть марки Azeri Light Нефть марки Brent Цена на нефть
    Azərbaycan nefti 5 dollardan çox ucuzlaşıb
    Azeri Light crude falls over $5 per barrel
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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