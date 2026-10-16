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    Azərbaycan nefti 5 dollardan çox ucuzlaşıb

    Energetika
    • 16 oktyabr, 2026
    • 10:20
    Azərbaycan nefti 5 dollardan çox ucuzlaşıb

    Dünya bazarında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin 1 barelinin qiyməti 5,1 ABŞ dolları və ya 4,11 % azalaraq 119,04 ABŞ dolları təşkil edib.

    Bu barədə "Report" neft bazarındakı mənbə məlumat verib.

    Hərracların nəticələrinə görə, "Brent" markalı neftin dekabr fyuçerslərinin qiyməti 125,98 ABŞ dolları təşkil edib.

    Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında "Azeri Light" markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti 4,3 ABŞ dolları və ya 3,81 % azalaraq 108,49 ABŞ dolları təşkil edib.

    Azərbaycanın builki dövlət büdcəsində bir barel neftin orta qiyməti 65 ABŞ dollarından hesablanıb.

    Xatırladaq ki, "Azeri Light" neftinin ən aşağı qiyməti 2020-ci il aprelin 21-də (15,81 ABŞ dolları), maksimal qiyməti isə 2008-ci ilin iyulunda (149,66 ABŞ dolları) qeydə alınıb. Azərbaycanda bu markadan olan neft "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) yataqlar blokunun işlənməsi haqqında müqavilə çərçivəsində hasil edilir. Müqavilədə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) payı 35,3 %-dir.

    Brent markalı neft Azeri Light markalı Azərbaycan xam nefti Neftin qiyməti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) Azəri-Çıraq-Günəşli yataqlar bloku
    Азербайджанская нефть подешевела на $5,1 за баррель
    Azeri Light crude falls over $5 per barrel
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