Возле туннеля под Ла-Маншем столкнулись автобус и поезд, пострадали 19 человек
Другие страны
- 16 октября, 2026
- 10:39
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В результате столкновения автобуса и товарного поезда на французской стороне туннеля под Ла-Маншем пострадали 19 человек.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky news.
В микроавтобусе находились 19 человек, включая водителя. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
На место происшествия были направлены машины скорой помощи, пожарные, полиция и вертолет.
Сообщается, что столкновение между микроавтобусом и грузовым поездом произошло в четверг вечером. Грузовой поезд стоял возле въезда в туннель под Ла-Маншем, а в автобусе находились водители грузовиков, которые готовились сесть на поезд Le Shuttle на погрузочной платформе на территории "Евротуннеля".
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