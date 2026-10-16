Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Возле туннеля под Ла-Маншем столкнулись автобус и поезд, пострадали 19 человек

    Другие страны
    • 16 октября, 2026
    • 10:39
    Возле туннеля под Ла-Маншем столкнулись автобус и поезд, пострадали 19 человек

    В результате столкновения автобуса и товарного поезда на французской стороне туннеля под Ла-Маншем пострадали 19 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky news.

    В микроавтобусе находились 19 человек, включая водителя. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

    На место происшествия были направлены машины скорой помощи, пожарные, полиция и вертолет.

    Сообщается, что столкновение между микроавтобусом и грузовым поездом произошло в четверг вечером. Грузовой поезд стоял возле въезда в туннель под Ла-Маншем, а в автобусе находились водители грузовиков, которые готовились сесть на поезд Le Shuttle на погрузочной платформе на территории "Евротуннеля".

    Пролив Ла-Манш Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)
    La-Manş tunelinin Fransa tərəfində avtobus yük qatarı ilə toqquşub, 19 yaralı var
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    15:38
    Стивен Джеррард может возглавить английский клуб "Рексхэм"
    Футбол
    15:37
    Евросоюз выделит 38 млн евро на проекты в Грузии, прекратит финансирование властей
    В регионе
    15:32
    Германия заключит соглашение с Nvidia о внедрении ИИ в промышленность
    Другие страны
    15:31
    В Чехии в результате взрыва пострадали три человека
    В регионе
    15:29
    Венгрия и Украина договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень
    Другие страны
    15:24
    Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениям
    Внутренняя политика
    15:14
    Мирзиёев: SOCAR и BP проводят геологоразведочные работы на шести блоках в Устюрте
    Энергетика
    15:05
    Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя за призывы к захвату власти
    Происшествия
    14:54
    ЦБА и Нацбанк Швейцарии обсудили глобальные вызовы
    Финансы
    Лента новостей