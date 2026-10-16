Возле туннеля под Ла-Маншем столкнулись автобус и поезд, пострадали 19 человек

В результате столкновения автобуса и товарного поезда на французской стороне туннеля под Ла-Маншем пострадали 19 человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky news.

В микроавтобусе находились 19 человек, включая водителя. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На место происшествия были направлены машины скорой помощи, пожарные, полиция и вертолет.

Сообщается, что столкновение между микроавтобусом и грузовым поездом произошло в четверг вечером. Грузовой поезд стоял возле въезда в туннель под Ла-Маншем, а в автобусе находились водители грузовиков, которые готовились сесть на поезд Le Shuttle на погрузочной платформе на территории "Евротуннеля".