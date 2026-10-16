Азербайджан почти вдвое увеличит инвестиционные расходы в 2027 году

В 2027 году государственные инвестиционные расходы Азербайджана достигнут 5,3 млрд манатов.

Как сообщает Report, это предусмотрено Среднесрочной рамкой расходов на 2027–2030 годы, опубликованной Министерством финансов.

По сравнению с утвержденным прогнозом на 2026 год этот показатель вырастет на 96,3%, то есть почти в два раза.

В 2027 году инвестиционные расходы составят 59,5% от всех расходов на экономическую деятельность (в 2026 году этот показатель прогнозируется на уровне 34,4%).

В 2028 году инвестиционные расходы прогнозируются на уровне 5,5 млрд манатов, в 2029 году - 5,6 млрд манатов, в 2030 году - 5,7 млрд манатов.

Напомним, что в 2027 году доходы государственного бюджета ожидаются на уровне 39,254 млрд манатов, расходы - 42,4 млрд манатов.