Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Азербайджан почти вдвое увеличит инвестиционные расходы в 2027 году

    Финансы
    • 16 октября, 2026
    • 10:09
    Азербайджан почти вдвое увеличит инвестиционные расходы в 2027 году

    В 2027 году государственные инвестиционные расходы Азербайджана достигнут 5,3 млрд манатов.

    Как сообщает Report, это предусмотрено Среднесрочной рамкой расходов на 2027–2030 годы, опубликованной Министерством финансов.

    По сравнению с утвержденным прогнозом на 2026 год этот показатель вырастет на 96,3%, то есть почти в два раза.

    В 2027 году инвестиционные расходы составят 59,5% от всех расходов на экономическую деятельность (в 2026 году этот показатель прогнозируется на уровне 34,4%).

    В 2028 году инвестиционные расходы прогнозируются на уровне 5,5 млрд манатов, в 2029 году - 5,6 млрд манатов, в 2030 году - 5,7 млрд манатов.

    Напомним, что в 2027 году доходы государственного бюджета ожидаются на уровне 39,254 млрд манатов, расходы - 42,4 млрд манатов.

    Инвестиционные расходы Среднесрочная рамка расходов Государственный бюджет Азербайджана
    Azərbaycan investisiya xərclərini 2 dəfə artırır
    Azerbaijan's investment expenditures to nearly double in 2027
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    15:38
    Стивен Джеррард может возглавить английский клуб "Рексхэм"
    Футбол
    15:37
    Евросоюз выделит 38 млн евро на проекты в Грузии, прекратит финансирование властей
    В регионе
    15:32
    Германия заключит соглашение с Nvidia о внедрении ИИ в промышленность
    Другие страны
    15:31
    В Чехии в результате взрыва пострадали три человека
    В регионе
    15:29
    Венгрия и Украина договорились вывести двусторонние отношения на новый уровень
    Другие страны
    15:24
    Сулейман Гусейнов: Операции по разминированию проводятся по установленным направлениям
    Внутренняя политика
    15:14
    Мирзиёев: SOCAR и BP проводят геологоразведочные работы на шести блоках в Устюрте
    Энергетика
    15:05
    Азербайджан объявил в международный розыск турецкого обозревателя за призывы к захвату власти
    Происшествия
    14:54
    ЦБА и Нацбанк Швейцарии обсудили глобальные вызовы
    Финансы
    Лента новостей