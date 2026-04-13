Fidan: Hörmüz boğazından maneəsiz keçid təmin olunmalıdır
Region
- 13 aprel, 2026
- 12:31
Həm ABŞ, həm də İran atəşkəs mövzusunda səmimidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan "Anadolu" Agentliyindəki proqramda suala cavabında deyib.
Fidan bildirib ki, tərəflərin razılığı ilə atəşkəs müddətinin uzadılması müzakirə edilə bilər.
XİN rəhbəri günboyu tərəflərlə müntəzəm əlaqə saxladıqlarını da əlavə edib.
O, Hörmüz boğazı ilə bağlı suala cavabında isə Hörmüz boğazından ölkələrin ödəniş etmədən keçməli və keçidə maneə törədilməməli olduğunu qeyd edib:
"Hörmüz boğazı bu münaqişənin yalnız regional deyil, qlobal təsirlərinin də olduğunu göstərir. Hörmüz məsələsinin həlli üçün hər kəs əlindən gələni etməlidir. Türkiyə də həll yolu tapılması üçün əlindən gələni edir".
Son xəbərlər
17:35
AMB: Sığorta sektorunun debitor borcu onun dayanıqlılığına təhdid yaratmırMaliyyə
17:34
Foto
Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nun ilk günündə dörd medal əldə ediblərFərdi
17:32
"Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşübİKT
17:29
Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıbEnergetika
17:29
İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİBHadisə
17:28
Foto
Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilibElm və təhsil
17:26
Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edibİncəsənət
17:25
"Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaqFutbol
17:25
Foto