Структура Счетной палаты будет изменена
- 16 октября, 2026
- 10:31
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В структуру Счетной палаты планируется внести изменения.
Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, вопрос обсуждался на очередном заседании Коллегии под председательством Вугара Гюльмамедова.
На заседании была представлена информация о ходе выполнения решений Коллегии по мерам внешнего государственного финансового контроля, а также выдвинуты предложения по мониторингу ряда учреждений.
Кроме того, был представлен проект структурных изменений в Счетной палате и подчеркнута их важность для выполнения поставленных задач. В ходе обсуждений члены Коллегии и руководители структурных подразделений выдвинули соответствующие идеи и предложения.
Председатель поручил членам правления и руководителям структурных подразделений ускорить работу для обеспечения своевременного и качественного выполнения задач, в том числе по устранению задержек в реализации отдельных контрольных мероприятий.