Структура Счетной палаты будет изменена

В структуру Счетной палаты планируется внести изменения.

Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, вопрос обсуждался на очередном заседании Коллегии под председательством Вугара Гюльмамедова.

На заседании была представлена ​​информация о ходе выполнения решений Коллегии по мерам внешнего государственного финансового контроля, а также выдвинуты предложения по мониторингу ряда учреждений.

Кроме того, был представлен проект структурных изменений в Счетной палате и подчеркнута их важность для выполнения поставленных задач. В ходе обсуждений члены Коллегии и руководители структурных подразделений выдвинули соответствующие идеи и предложения.

Председатель поручил членам правления и руководителям структурных подразделений ускорить работу для обеспечения своевременного и качественного выполнения задач, в том числе по устранению задержек в реализации отдельных контрольных мероприятий.