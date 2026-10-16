Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе
    Ильхам Алиев Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Путь к Победе

    Структура Счетной палаты будет изменена

    Финансы
    • 16 октября, 2026
    • 10:31
    Структура Счетной палаты будет изменена

    В структуру Счетной палаты планируется внести изменения.

    Как сообщает Report со ссылкой на ведомство, вопрос обсуждался на очередном заседании Коллегии под председательством Вугара Гюльмамедова.

    На заседании была представлена ​​информация о ходе выполнения решений Коллегии по мерам внешнего государственного финансового контроля, а также выдвинуты предложения по мониторингу ряда учреждений.

    Кроме того, был представлен проект структурных изменений в Счетной палате и подчеркнута их важность для выполнения поставленных задач. В ходе обсуждений члены Коллегии и руководители структурных подразделений выдвинули соответствующие идеи и предложения.

    Председатель поручил членам правления и руководителям структурных подразделений ускорить работу для обеспечения своевременного и качественного выполнения задач, в том числе по устранению задержек в реализации отдельных контрольных мероприятий.

    Счетная палата Азербайджанской Республики
    Hesablama Palatasının strukturu dəyişir
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