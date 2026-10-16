ФАО исследует базу природных ресурсов на освобожденных от оккупации территориях

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) совместно с Министерством сельского хозяйства исследует базу природных ресурсов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Об этом Report заявил резидент-представитель ФАО в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят.

По его словам, ФАО готова поддержать правительство Азербайджана в достижении результатов в рамках "Государственной программы на 2026–2030 годы по развитию сфер производства и переработки продукции сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры".

"Программа охватывает широкий спектр областей - от устойчивости до совершенствования использования природных ресурсов и возможностей, включая воду, а также более экологичного и устойчивого сельскохозяйственного производства. Мы работаем совместно с Минсельхозом для поддержки достижения результатов в рамках Государственной программы. С нетерпением ожидаем реализации ряда мероприятий и проектов по смягчению последствий изменения климата, улучшению здоровья почв, а также оказанию помощи общинам и правительству в сохранении базы природных ресурсов Азербайджана и более устойчивом использовании имеющихся ресурсов", - сказал он.

Хаят отметил, что правительство Азербайджана проводит большую работу по улучшению инфраструктуры, в том числе сельскохозяйственной, на освобожденных от оккупации территориях страны: "В настоящее время мы работаем с Минсельхозом над тем, чтобы понять, каково состояние базы природных ресурсов на этих территориях. Мы проводим обзор региона на высоком уровне, чтобы определить наилучшее устойчивое использование природных ресурсов и сельскохозяйственного потенциала на данной территории".

Он добавил, что 16 октября отмечается как Всемирный день продовольствия.

"Этот день также является днем основания ФАО. Это мероприятие мы отмечаем примерно в 150 странах мира. Сегодня мы доносим послание о важности продовольственной безопасности, устойчивого производства, а также совместно обсуждаем, насколько важно продовольствие для существования человека, и как каждый из нас, а не только фермеры и производители, может внести вклад в продовольственную безопасность", - сказал Хаят.