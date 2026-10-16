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    Рашад Маджид: За 4 года в Совет прессы поступило 815 жалоб

    Медиа
    • 16 октября, 2026
    • 10:36
    Рашад Маджид: За 4 года в Совет прессы поступило 815 жалоб

    За четыре года в Совет прессы поступило 815 жалоб. Большая часть из них (691) была урегулирована - стороны пришли к согласию.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета прессы Рашад Маджид на IX съезде журналистов Азербайджана.

    Он отметил, что по остальным 124 жалобам, по которым не удалось достичь согласия, материалы были переданы на рассмотрение комиссии Совета по жалобам.

    "Из 124 обращений 86 были урегулированы на уровне комиссии, а по 38 вопросам заключительные материалы передали правлению для принятия финального решения. Таким образом, правление Совета в межсезонный период вынесло в общей сложности 38 решений.

    В них в основном подчеркивалось безразличное отношение журналистов к освещению позиции противоположной стороны и давались соответствующие рекомендации. Следует также отметить, что, помимо жалоб, урегулированных на уровне секретариата, в Совет поступали и устные обращения. Их число примерно в два раза превышает количество официальных заявлений", - заявил Маджид.

    Совет прессы Азербайджана
    Rəşad Məcid: 4 il ərzində Mətbuat Şurasına ümumilikdə 815 şikayət daxil olub
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