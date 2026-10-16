В Бурятии ликвидированы представлявшие угрозу людям свыше 400 медведей

Специалисты ликвидировали в Бурятии 425 медведей, представлявших угрозу людям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Бурприроднадзоре.

"За прошедшие сутки отрегулировано девять особей медведя в Кабанском, Кяхтинском, Закаменском и Джидинском районах. В целом за весь период отрегулировано 425 особей медведя", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что риск встречи с медведями в лесу и вблизи леса все еще сохраняется. "Продолжают поступать сообщения о выходе медведей в населенные пункты. За прошедшие сутки поступило 4 таких обращения, а с 12 октября - 35", - уточнили в Бурприроднадзоре.

В Бурятии, по данным Бурприроднадзора, обитает около 6 тыс. бурых медведей. Осенью этого года в республике зарегистрировано шесть случаев нападения медведей на людей, два человека погибли.