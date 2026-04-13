Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Завтра в Азербайджане местами ожидаются осадки

    Экология
    • 13 апреля, 2026
    • 13:15
    Завтра в Азербайджане местами ожидаются осадки

    14 апреля в Азербайджане местами ожидаются осадки.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове будет наблюдаться переменная облачность, временами пасмурно.

    В некоторых частях полуострова местами ожидаются осадки, которые днем ненадолго прекратятся. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

    Температура воздуха ночью составит 8-10, днем - 14-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

    В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные, в горных районах выпадет снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 6-9, днем - 14-19° тепла, в горах ночью 3-8, днем - 0-3° мороза.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии Дождливая погода
    Sabah bəzi yerlərdə yağış yağacaq

    Последние новости

    17:51

    Искусство
    17:49
    Фото

    Наука и образование
    17:47

    Финансы
    17:42

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Социальная защита
    17:39

    Индивидуальные
    17:34

    Другие страны
    17:33

    Другие страны
    17:33

    Финансы
    Лента новостей