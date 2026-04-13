Завтра в Азербайджане местами ожидаются осадки

14 апреля в Азербайджане местами ожидаются осадки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове будет наблюдаться переменная облачность, временами пасмурно.

В некоторых частях полуострова местами ожидаются осадки, которые днем ненадолго прекратятся. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 8-10, днем - 14-17° тепла. Атмосферное давление повысится с 763 до 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются дожди, местами интенсивные, в горных районах выпадет снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся, не исключается туман. Будет преобладать умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-9, днем - 14-19° тепла, в горах ночью 3-8, днем - 0-3° мороза.