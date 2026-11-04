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    В Астане планируется создать лабораторию критически важных материалов

    В регионе
    • 04 ноября, 2026
    • 15:17
    В Астане планируется создать лабораторию критически важных материалов

    В Астане планируется создать Национальную лабораторию критически важных материалов.

    Как передает Report со ссылкой на 24KZ, об этом сообщил первый зампремьера Казахстана Нурлыбек Налибаев на пресс-конференции по вопросам развития реального сектора экономики.

    Он подчеркнул, что особое внимание уделяется развитию недропользования, производству критически важных материалов и модернизации геологоразведки. Для ускорения интеграции Казахстана в глобальные производственные цепочки в Астане планируется создать Национальную лабораторию. Это позволит определить приоритетные направления освоения сырьевой базы и снизить зависимость от импорта.

    "С учетом растущего спроса со стороны автомобилестроения и альтернативной энергетики развитие отрасли будет сосредоточено на четырех производственных направлениях. Это производство материалов для аккумуляторных батарей, переработка и выпуск материалов для деталей реактивных двигателей, полупроводниковая промышленность и формирование полного производственного цикла постоянных магнитов", - сказал Налибаев.

    По этим направлениям сформирован пул проектов, в том числе с участием иностранных инвесторов. Развивается сотрудничество с германской компанией Bergbau AG, Корейским институтом геолого-геофизических исследований и минеральных ресурсов, австралийской Lindian Resources Limited и другими международными партнерами.

    Критически важные минеральные ресурсы Казахстан
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