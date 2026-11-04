Джина Хинохоса стала первым губернатором-демократом Техаса за более чем 30 лет

Представительница Демократической партии Джина Хинохоса победила действующего губернатора Техаса республиканца Грега Эббота, став первым демократом, избранным на этот пост за более чем 30 лет.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

52-летняя Хинохоса станет первой латиноамериканкой во главе Техаса и первым губернатором-демократом после Энн Ричардс, занимавшей этот пост в 1990-х годах.

"Меня никогда не беспокоило, что они сомневались во мне. Меня беспокоило, что они сомневались в нас. Техас, моя вера в тебя никогда не колебалась", - заявила она сторонникам в Остине.

Хинохоса с 2017 года представляет один из округов Остина в законодательном собрании штата. В ходе кампании она выступала против коррупции и расширения центров обработки данных для искусственного интеллекта.