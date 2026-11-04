МИД: КНР готов укреплять диалог со странами залива для решения ближневосточного конфликта

Китай готов укреплять диалог с Саудовской Аравией, Ираном и другими странами региона Персидского залива для обеспечения устойчивой безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на телеканал CCTV+, об этом заявила представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя вопрос о визитах в страну советника по нацбезопасности Саудовской Аравии Мусаада бин Мохаммеда аль-Айбана и замсекретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Багери Кани, а также о позиции КНР по саудовско-иранским отношениям и ситуации на Ближнем Востоке.

"В условиях эскалации напряженности на Ближнем Востоке Китай готов активизировать общение и диалог с Саудовской Аравией, Ираном и другими странами региона. Первоочередной задачей является предотвращение возобновления конфликтов на Ближнем Востоке", - отметила она.

По ее словам, КНР продолжит занимать объективную и справедливую позицию, окажет содействие Ирану и США в урегулировании споров путем переговоров, политическому урегулированию йеменской проблемы и способствовать усилиям всеобъемлющего решения по открытию Ормузского пролива.

"Мы надеемся, что страны региона будут придерживаться принципов взаимного уважения и добрососедства, совместно создавать новую региональную архитектуру для общей, всеобъемлющей, кооперативной и устойчивой безопасности и добьются прочного мира в регионе", - добавила она.