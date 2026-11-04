BP ввела нефтяную скважину в глубокозалегающих пластах АЧГ

Компания BP, как оператор разработки блока Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ), ввела в эксплуатацию скважину для добычи нефти из глубокозалегающих пластов.

Как передает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, скважина пробурена с платформы "Глубоководный Гюнешли" и нацелена на нефтяные запасы в пластах, содержащих свободный газ.

"Помимо первой скважины для добычи свободного газа, с платформы "Глубоководный Гюнешли" была пробурена добывающая скважина, нацеленная на нефтяные запасы этих пластов. Она введена в эксплуатацию в соответствии с планом в конце третьего квартала 2026 года. Ожидается, что из этой скважины также будут получены дополнительные оценочные данные, которые помогут определить возможности дальнейшей разработки пластов", - говорится в сообщении.

Глубина и дебит скважины не приводятся.

Компания также сообщила, что продолжает добычу свободного газа из Подкирмакинской песчаной свиты через первую газодобывающую скважину, пробуренную в 2025 году.

Эта скважина была нацелена на два приоритетных комплекса пластов, расположенных ниже разрабатываемых нефтяных залежей: более мелкозалегающую Надкирмакинскую песчаную и более глубокую Подкирмакинскую песчаную свиты. Она подтвердила наличие газовых запасов в первой и выявила газ под высоким давлением во второй.

"Добываемые из скважины газ и конденсат направляются на Сангачальский терминал с использованием существующей инфраструктуры АЧГ. Наряду с начальной добычей продолжаются испытательные работы в скважине и пластах", - отмечается в сообщении.

Коммерческая добыча свободного газа на АЧГ началась в первом полугодии 2026 года.