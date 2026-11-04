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    BP ввела нефтяную скважину в глубокозалегающих пластах АЧГ

    Энергетика
    • 04 ноября, 2026
    • 15:18
    BP ввела нефтяную скважину в глубокозалегающих пластах АЧГ

    Компания BP, как оператор разработки блока Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ), ввела в эксплуатацию скважину для добычи нефти из глубокозалегающих пластов.

    Как передает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, скважина пробурена с платформы "Глубоководный Гюнешли" и нацелена на нефтяные запасы в пластах, содержащих свободный газ.

    "Помимо первой скважины для добычи свободного газа, с платформы "Глубоководный Гюнешли" была пробурена добывающая скважина, нацеленная на нефтяные запасы этих пластов. Она введена в эксплуатацию в соответствии с планом в конце третьего квартала 2026 года. Ожидается, что из этой скважины также будут получены дополнительные оценочные данные, которые помогут определить возможности дальнейшей разработки пластов", - говорится в сообщении.

    Глубина и дебит скважины не приводятся.

    Компания также сообщила, что продолжает добычу свободного газа из Подкирмакинской песчаной свиты через первую газодобывающую скважину, пробуренную в 2025 году.

    Эта скважина была нацелена на два приоритетных комплекса пластов, расположенных ниже разрабатываемых нефтяных залежей: более мелкозалегающую Надкирмакинскую песчаную и более глубокую Подкирмакинскую песчаную свиты. Она подтвердила наличие газовых запасов в первой и выявила газ под высоким давлением во второй.

    "Добываемые из скважины газ и конденсат направляются на Сангачальский терминал с использованием существующей инфраструктуры АЧГ. Наряду с начальной добычей продолжаются испытательные работы в скважине и пластах", - отмечается в сообщении.

    Коммерческая добыча свободного газа на АЧГ началась в первом полугодии 2026 года.

    BP-Azerbaijan British Petroleum (BP) Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли
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