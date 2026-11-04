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    Хаменеи: Итоги выборов в США не изменят враждебности Вашингтона к Ирану

    Другие страны
    • 04 ноября, 2026
    • 15:27
    Хаменеи: Итоги выборов в США не изменят враждебности Вашингтона к Ирану

    Результаты промежуточных выборов в США не изменят враждебной политики Вашингтона в отношении Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом говорится в послании верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

    Он отверг предположение, что изменения в расстановке политических сил в США заставят Вашингтон отказаться от враждебности к иранскому народу.

    "Вашингтон добивается безоговорочной капитуляции иранского народа", - заявил Хаменеи.

    Моджтаба Хаменеи Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Xamenei: ABŞ seçkilərinin nəticələri Vaşinqtonun İrana qarşı düşmənçiliyini dəyişməyəcək
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