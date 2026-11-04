Хаменеи: Итоги выборов в США не изменят враждебности Вашингтона к Ирану
Другие страны
- 04 ноября, 2026
- 15:27
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Результаты промежуточных выборов в США не изменят враждебной политики Вашингтона в отношении Ирана.
Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом говорится в послании верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.
Он отверг предположение, что изменения в расстановке политических сил в США заставят Вашингтон отказаться от враждебности к иранскому народу.
"Вашингтон добивается безоговорочной капитуляции иранского народа", - заявил Хаменеи.
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