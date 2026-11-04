Хаменеи: Итоги выборов в США не изменят враждебности Вашингтона к Ирану

Результаты промежуточных выборов в США не изменят враждебной политики Вашингтона в отношении Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом говорится в послании верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Он отверг предположение, что изменения в расстановке политических сил в США заставят Вашингтон отказаться от враждебности к иранскому народу.

"Вашингтон добивается безоговорочной капитуляции иранского народа", - заявил Хаменеи.