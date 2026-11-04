Xamenei: ABŞ seçkilərinin nəticələri Vaşinqtonun İrana qarşı düşmənçiliyini dəyişməyəcək
Digər ölkələr
- 04 noyabr, 2026
- 15:38
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ABŞ-dəki aralıq seçkilərinin nəticələri Vaşinqtonun İrana qarşı düşmənçilik siyasətini dəyişməyəcək.
"Report" "Al Jazeera"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın ali rəhbəri Müctəba Xameneinin mesajında bildirilib.
O, ABŞ-də siyasi qüvvələrin düzülüşündəki dəyişikliklərin Vaşinqtonu İran xalqına qarşı düşmənçilikdən əl çəkməyə məcbur edəcəyi ehtimalını rədd edib.
"Vaşinqton İran xalqının qeyd-şərtsiz təslim olmasına nail olmağa çalışır", - Xamenei bildirib.
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