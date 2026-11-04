Азербайджан увеличивает субсидии аграрному сектору примерно на 50%

В 2027 году субсидии в рамках "Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной продукции, рыболовства и аквакультуры на 2026–2030 годы" будут почти на 230 млн манатов больше по сравнению с текущим годом.

Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения бюджетного пакета на 2027 год.

По его словам, общий объем субсидий, выделяемых сельскому хозяйству, всего за один год вырастет с 500 млн манатов до 720-730 млн манатов, что означает увеличение примерно на 50%:

"Это большое достижение, и мы считаем, что это станет серьезной поддержкой для сельского хозяйства".,