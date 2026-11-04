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    Азербайджан увеличивает субсидии аграрному сектору примерно на 50%

    Финансы
    • 04 ноября, 2026
    • 15:25
    Азербайджан увеличивает субсидии аграрному сектору примерно на 50%

    В 2027 году субсидии в рамках "Государственной программы по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной продукции, рыболовства и аквакультуры на 2026–2030 годы" будут почти на 230 млн манатов больше по сравнению с текущим годом.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на сегодняшнем заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения бюджетного пакета на 2027 год.

    По его словам, общий объем субсидий, выделяемых сельскому хозяйству, всего за один год вырастет с 500 млн манатов до 720-730 млн манатов, что означает увеличение примерно на 50%:

    "Это большое достижение, и мы считаем, что это станет серьезной поддержкой для сельского хозяйства".,

    Сельское хозяйство Азербайджана Государственные субсидии
    Azərbaycan aqrar sektora subsidiyaları təxminən 50 % artırır
    Azerbaijan to increase agricultural subsidies in 2027
    44 filmi
    44 filmi

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