    Кочинян: Встречи представителей обществ Армении и Азербайджана помогают мирному процессу

    В регионе
    • 13 апреля, 2026
    • 12:48
    Кочинян: Встречи представителей обществ Армении и Азербайджана помогают мирному процессу

    Взаимные визиты представителей гражданского общества Армении и Азербайджана способствуют мирной повестке дня в отношениях двух стран.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил президент Аналитического центра "Армянский совет" и координатор инициативы "Мост мира" Арег Кочинян на пресс-конференции, подводя итоги четвертой встречи в рамках данной инициативы, прошедшей 10–12 апреля 2026 года в азербайджанском городе Габала.

    "Есть одна главная причина, по которой такие визиты должны проводиться - они способствуют установлению мира между обществами Армении и Азербайджана", - подчеркнул он.

    По словам Кочиняна, сам факт проведения уже четвертой встречи в рамках инициативы "Мост мира" и договоренность о продолжении диалога являются важным достижением.

    Он подчеркнул, что инициатива "Мост мира" направлена на развитие новых подходов и формирование дополнительных возможностей для продвижения мирной повестки между обществами двух стран.

    Арег Кочинян Армения Инициатива Мост мира Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Koçinyan: Vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələrinin qarşılıqlı səfərləri sülh gündəliyinə töhfə verir
    Kochinyan: Armenia–Azerbaijan civil society meetings support peace process

    17:51

    Скончался народный артист Магсуд Мамедов

    Искусство
    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    Лента новостей