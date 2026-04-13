Кочинян: Встречи представителей обществ Армении и Азербайджана помогают мирному процессу

Взаимные визиты представителей гражданского общества Армении и Азербайджана способствуют мирной повестке дня в отношениях двух стран.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил президент Аналитического центра "Армянский совет" и координатор инициативы "Мост мира" Арег Кочинян на пресс-конференции, подводя итоги четвертой встречи в рамках данной инициативы, прошедшей 10–12 апреля 2026 года в азербайджанском городе Габала.

"Есть одна главная причина, по которой такие визиты должны проводиться - они способствуют установлению мира между обществами Армении и Азербайджана", - подчеркнул он.

По словам Кочиняна, сам факт проведения уже четвертой встречи в рамках инициативы "Мост мира" и договоренность о продолжении диалога являются важным достижением.

Он подчеркнул, что инициатива "Мост мира" направлена на развитие новых подходов и формирование дополнительных возможностей для продвижения мирной повестки между обществами двух стран.