Уставный капитал Азербайджано-Кыргызского Фонда развития увеличен вдвое

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о принятии "Второго дополнительного договора о внесении изменений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о создании Азербайджано-Кыргызского Фонда развития от 11 октября 2022 года".

Как передает Report, соглашение было подписано 31 июля этого года в городе Чолпон-Ата.

Согласно изменению, уставный капитал Фонда увеличился вдвое, до $200 млн.