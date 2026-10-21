Уставный капитал Азербайджано-Кыргызского Фонда развития увеличен вдвое
Бизнес
- 21 октября, 2026
- 17:08
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о принятии "Второго дополнительного договора о внесении изменений в Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Кабинетом Министров Кыргызской Республики о создании Азербайджано-Кыргызского Фонда развития от 11 октября 2022 года".
Как передает Report, соглашение было подписано 31 июля этого года в городе Чолпон-Ата.
Согласно изменению, уставный капитал Фонда увеличился вдвое, до $200 млн.
Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondunun nizamnamə kapitalı 2 dəfə artırılıb
Azerbaijan-Kyrgyz Development Fund capital doubled to $200 million
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