Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondunun nizamnamə kapitalı 2 dəfə artırılıb
Maliyyə
- 21 oktyabr, 2026
- 16:59
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qırğız Respublikası Nazirlər Kabineti arasında Azərbaycan-Qırğız İnkişaf Fondunun yaradılması haqqında 11 oktyabr 2022-ci il tarixli Sazişə dəyişikliklərin edilməsi haqqında İkinci Əlavə Saziş"in təsdiq edilməsi barədə qanunu təsdiqləyib.
"Report" xatırladır ki, Saziş bu il iyulun 31-də Çolpon-Ata şəhərində imzalanıb.
Dəyişikliyə əsasən, Fondun nizamnamə kapitalı 2 dəfə artırılaraq 200 milyon ABŞ dollarına çatdırılıb.
Уставный капитал Азербайджано-Кыргызского Фонда развития увеличен вдвое
Azerbaijan-Kyrgyz Development Fund capital doubled to $200 million
Son xəbərlər
18:36
Bəqai: Regionda mövcud qeyri-sabitliyin səbəbkarı ABŞ-dirRegion
18:33
Nazənin Əliyeva: Şuşada döyüşən həyat yoldaşım 1993-cü ildə itkin düşübDiaspor
18:20
APEC sammitində Rusiya, ABŞ və Çin liderlərinin görüşünə hazırlıq gedirDigər ölkələr
18:18
Sabah Bakının iki rayonunun bəzi ərazilərində qaz olmayacaqEnergetika
18:11
Foto
Video
Brüsseldə aksiya: Biz itkin düşmüş azərbaycanlıların taleyi barədə həqiqəti bilmək istəyirikDiaspor
18:08
Foto
Hərbi Tibb Fakültəsində "Tibbi ingilis dili" kursu keçirilirHərbi
18:08
FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalında iştirak edəcək Azərbaycan millisinin açıq məşqi təşkil olunacaqFutbol
17:54
Azərbaycanla Macarıstan arasında ikitərəfli münasibətlər müzakirə olunubXarici siyasət
17:54
"Avropa uğrunda Vətənpərvərlər" fraksiyasının ofislərində axtarışlar aparılırDigər ölkələr