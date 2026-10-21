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    Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondunun nizamnamə kapitalı 2 dəfə artırılıb

    Maliyyə
    • 21 oktyabr, 2026
    • 16:59
    Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondunun nizamnamə kapitalı 2 dəfə artırılıb

    Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Qırğız Respublikası Nazirlər Kabineti arasında Azərbaycan-Qırğız İnkişaf Fondunun yaradılması haqqında 11 oktyabr 2022-ci il tarixli Sazişə dəyişikliklərin edilməsi haqqında İkinci Əlavə Saziş"in təsdiq edilməsi barədə qanunu təsdiqləyib.

    "Report" xatırladır ki, Saziş bu il iyulun 31-də Çolpon-Ata şəhərində imzalanıb.

    Dəyişikliyə əsasən, Fondun nizamnamə kapitalı 2 dəfə artırılaraq 200 milyon ABŞ dollarına çatdırılıb.

    İlham Əliyev Azərbaycan-Qırğızıstan İnkişaf Fondu Nizamnamə kapitalı
    Уставный капитал Азербайджано-Кыргызского Фонда развития увеличен вдвое
    Azerbaijan-Kyrgyz Development Fund capital doubled to $200 million
    44 filmi
    44 filmi

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