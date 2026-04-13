Научно-хирургический центр: Срубленные деревья были сухими и аварийными

Срубленные на территории Научно-хирургического центра имени академика М.А.Топчубашова деревья были сухими и аварийными.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление медицинского учреждения.

В центре подчеркнули, что вырубка проведена в соответствии с требованиями законодательства.

"Вырубка проведена на основании заключения Государственного агентства экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов и соответствующих решений комиссии. Имеются соответствующие документы: отзывы, протоколы, решение комиссии по удалению зеленых насаждений, а также фотоматериалы. Вместо срубленных деревьев были посажены новые", - говорится в заявлении.

Ранее в соцсетях распространялись сообщения о незаконной вырубке деревьев на территории Центра.