Научно-хирургический центр: Срубленные деревья были сухими и аварийными
- 13 апреля, 2026
- 12:53
Срубленные на территории Научно-хирургического центра имени академика М.А.Топчубашова деревья были сухими и аварийными.
Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление медицинского учреждения.
В центре подчеркнули, что вырубка проведена в соответствии с требованиями законодательства.
"Вырубка проведена на основании заключения Государственного агентства экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов и соответствующих решений комиссии. Имеются соответствующие документы: отзывы, протоколы, решение комиссии по удалению зеленых насаждений, а также фотоматериалы. Вместо срубленных деревьев были посажены новые", - говорится в заявлении.
Ранее в соцсетях распространялись сообщения о незаконной вырубке деревьев на территории Центра.