Германия снизит налоги на топливо на два месяца

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна на два месяца снизит налоги на бензин и дизельное топливо, чтобы помочь домохозяйствам и предприятиям, пострадавшим от энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом Мерц заявил журналистам.

"Мы снизим налог на дизельное топливо и бензин примерно на 17 центов (евро) ($0,20 ,-ред.) за литр в течение двух месяцев", - сказал Мерц журналистам после переговоров между его партией ХДС и партнерами по коалиции.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, в рамках которых стороны не смогли договориться.