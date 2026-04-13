    Германия снизит налоги на топливо на два месяца

    • 13 апреля, 2026
    • 13:13
    Германия снизит налоги на топливо на два месяца

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что страна на два месяца снизит налоги на бензин и дизельное топливо, чтобы помочь домохозяйствам и предприятиям, пострадавшим от энергетического кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на Al-Jazeera, об этом Мерц заявил журналистам.

    "Мы снизим налог на дизельное топливо и бензин примерно на 17 центов (евро) ($0,20 ,-ред.) за литр в течение двух месяцев", - сказал Мерц журналистам после переговоров между его партией ХДС и партнерами по коалиции.

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военные операции против Ирана и нанесли авиаудары по ряду городов. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня на две недели.

    11-12 апреля в Исламабаде прошли переговоры между Ираном и США при посредничестве Пакистана, в рамках которых стороны не смогли договориться.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Цены на нефть Ормузский пролив Фридрих Мерц Германия

    17:49
    Фото

    В бакинской школе внедрена система учета посещаемости на основе QR-кодов

    Наука и образование
    17:47

    ЦБА: Ликвидность страхового сектора остается на комфортном уровне

    Финансы
    17:42

    Al-Jazeera: США не решили как реагировать на нарушение блокады Ормуза

    Другие страны
    17:39
    Фото

    Анар Алиев и региональный президент BP обсудили новые социальные проекты

    Социальная защита
    17:39

    Акробаты-гимнасты Азербайджана завоевали золотую медаль на Кубке мира

    Индивидуальные
    17:34

    Пезешкиан выразил солидарность с Папой Львом XIV после критики со стороны Трампа

    Другие страны
    17:33

    Петер Мадьяр: Венгрия продолжит закупать российскую нефть

    Другие страны
    17:33

    Инвестпортфель страховщиков Азербайджана в 2025г снизился на 6%

    Финансы
    17:31

    Объем неработающих кредитов в банках Азербайджана увеличился на 16,4%

    Финансы
    Лента новостей