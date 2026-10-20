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    Азербайджан за 9 мес. сэкономил 840 млн кубометров газа за счет ВИЭ

    Энергетика
    • 20 октября, 2026
    • 13:31
    Азербайджан за 9 мес. сэкономил 840 млн кубометров газа за счет ВИЭ

    В Азербайджане за январь-сентябрь 2026 года за счет использования возобновляемых источников энергии сэкономлено 840 млн кубометров природного газа.

    Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Пярвиза Шахбазова, опубликованной в газете "Азербайджан".

    По его словам, в Азербайджане увеличивается доля ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии:

    "Если в прошлом году доля ВИЭ в общем объеме произведенной электроэнергии (28,7 млрд кВт/ч) составляла 13,4%, то за девять месяцев текущего года она выросла до 20% от общего объема выработки (21,2 млрд кВт/ч). В Нахчыванской Автономной Республике с 21 апреля по 2 июля потребность в электроэнергии полностью покрывалась за счет возобновляемых источников энергии".

    Шахбазов подчеркнул, что эти результаты свидетельствуют об эффективности проводимой в стране работы в сфере "зеленой" энергетики:

    "Как подчеркивает Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA), успех стран в энергетическом переходе определяется не новыми заявленными целями, а степенью их реализации. В этом отношении ввод в эксплуатацию солнечных и ветряных электростанций в Азербайджане в соответствии с запланированным графиком демонстрирует последовательный прогресс в достижении цели доведения доли возобновляемых источников энергии в общей установленной мощности до 33,3 % к 2027 году".

    Пярвиз Шахбазов Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA)
    Azərbaycanda 9 ayda "yaşıl enerji" hesabına 840 milyon kubmetr qaza qənaət edilib
    Azerbaijan saved 840MCM of gas at renewables' expense for 9 months
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