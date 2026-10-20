Азербайджан и Южная Корея обсудили перспективы запуска прямых авиарейсов

Азербайджан и Южная Корея обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере авиации, растущую роль Баку как регионального авиационного хаба, а также планы по расширению парка воздушных судов и маршрутной сети авиакомпаний двух стран.

Как передает Report, об этом сообщил председатель правления ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) Самир Рзаев.

Обсуждения состоялись на встрече главы правления AZAL с послом Южной Кореи в Азербайджане Канг Кимгу.

По словам Рзаева, внимание было уделено также развитию туристических связей между двумя странами.

"В соответствии со стратегией развития нашей маршрутной сети мы обсудили перспективу выполнения прямых рейсов между Азербайджаном и Кореей до 2030 года. Также мы рассмотрели потенциальные возможности сотрудничества между аэропортами и авиационными структурами двух стран. Уверен, что расширение сотрудничества в этих направлениях будет способствовать развитию туризма и появлению новых авиационных возможностей", - отметил он.