Запуск прямых рейсов между Казахстаном и США отложили из-за поставки самолета

Запуск прямого авиасообщения между Казахстаном и США откладывается из-за задержки поставки первого самолета Boeing 787 Dreamliner для Air Astana.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом сообщил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев в кулуарах Aviation Security Week в Астане.

По его словам, авиакомпания ранее ожидала поставку первого Dreamliner в сентябре 2026 года, однако из-за задержек в производстве срок перенесли на декабрь.

"Мы ожидаем первую поставку в декабре. Соответственно, сдвигается весь остальной процесс. Но он неуклонно движется вперед, и я уверен, что такой рейс у нас будет", - сказал Ластаев.