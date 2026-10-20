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    Запуск прямых рейсов между Казахстаном и США отложили из-за поставки самолета

    В регионе
    • 20 октября, 2026
    • 13:21
    Запуск прямых рейсов между Казахстаном и США отложили из-за поставки самолета

    Запуск прямого авиасообщения между Казахстаном и США откладывается из-за задержки поставки первого самолета Boeing 787 Dreamliner для Air Astana.

    Как передает Report со ссылкой на казахстанские медиа, об этом сообщил вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев в кулуарах Aviation Security Week в Астане.

    По его словам, авиакомпания ранее ожидала поставку первого Dreamliner в сентябре 2026 года, однако из-за задержек в производстве срок перенесли на декабрь.

    "Мы ожидаем первую поставку в декабре. Соответственно, сдвигается весь остальной процесс. Но он неуклонно движется вперед, и я уверен, что такой рейс у нас будет", - сказал Ластаев.

    Талгат Ластаев Прямое авиасообщение Казахстан Соединенные Штаты Америки (США)
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