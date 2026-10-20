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    Лекорню на этой неделе проведет встречу с политическими партиями Франции

    Другие страны
    • 20 октября, 2026
    • 13:58
    Лекорню на этой неделе проведет встречу с политическими партиями Франции

    Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню проведет встречу с представителями политических партий в четверг, 22 октбяря, на фоне протестов, сопровождавшихся актами насилия и грабежами.

    Как передает Report со ссылкой на France 24, об этом сообщили в окружении главы правительства.

    Помимо нынешней ситуации в стране из-за продолжающихся протестов, одной из тем повестки станет обеспечение безопасности во время избирательной кампании в рамках президентских выборов, которые стартуют 18 апреля 2027 года.

    Лидеры партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордан Барделла заявили, что не примут участия во встрече и направят вместо себя представителей. "Непокоренная Франция" пока официально не ответила на приглашение.

    Кроме того, в среду утром Лекорню также планирует встретиться с представителями профсоюзов.

    По данным медиа, координационная группа, стоявшая за протестами во Франции, объявила в понедельник о втором этапе акций - 24 и 31 октября.

    Себастьен Лекорню Акции протеста во Франции Франция
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