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    В Азербайджане на установку солнечных панелей выделен льготный кредит на 210 тыс. манатов

    Энергетика
    • 20 октября, 2026
    • 13:58
    В Азербайджане на установку солнечных панелей выделен льготный кредит на 210 тыс. манатов

    В Азербайджане на установку солнечных панелей выделен льготный кредит на 210 тыс. манатов.

    Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Пярвиза Шахбазова, опубликованной в газете "Азербайджан".

    По его словам, другим важным направлением в энергетической сфере Азербайджана является стимулирование инвестиций в энергоэффективность:

    "Механизмы финансирования Фонда энергоэффективности усовершенствованы, для предоставления льготных кредитов подписаны соглашения о сотрудничестве с 14 кредитными организациями. Выделено 210 тыс. манатов льготных кредитных средств для установки солнечных панелей. Наряду с этим изучаются возможности применения модели ЭСКО, предусматривающей возврат инвестиций в энергоэффективность за счет полученной экономии".

    Министр добавил, что эти механизмы могут сделать энергосбережение более экономически доступным как для предприятий, так и для потребителей.

    Пярвиз Шахбазов Солнечные панели Льготные кредиты
    Azərbaycanda günəş panellərinin quraşdırılmasına 210 min manat güzəştli kredit ayrılıb
    Azerbaijan allocates $123,529 in soft loans for solar panel installation
    44 - Tezliklə
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