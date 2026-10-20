В Азербайджане на установку солнечных панелей выделен льготный кредит на 210 тыс. манатов.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра энергетики Пярвиза Шахбазова, опубликованной в газете "Азербайджан".

По его словам, другим важным направлением в энергетической сфере Азербайджана является стимулирование инвестиций в энергоэффективность:

"Механизмы финансирования Фонда энергоэффективности усовершенствованы, для предоставления льготных кредитов подписаны соглашения о сотрудничестве с 14 кредитными организациями. Выделено 210 тыс. манатов льготных кредитных средств для установки солнечных панелей. Наряду с этим изучаются возможности применения модели ЭСКО, предусматривающей возврат инвестиций в энергоэффективность за счет полученной экономии".

Министр добавил, что эти механизмы могут сделать энергосбережение более экономически доступным как для предприятий, так и для потребителей.