Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Энергетика
    • 13 апреля, 2026
    • 13:20
    Азербайджан в I квартале увеличил добычу газа на АЧГ почти на 3%

    В первом квартале 2026 года в Азербайджане было добыто 12,6 млрд кубометров газа, что равно показателю аналогичного периода 2025 года.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Минэнерго Азербайджана.

    При этом добыча газа на блоке месторождений "Азери–Чираг–Гюнешли" (АЧГ) составила 3,5 млрд кубометров, что на 2,9% больше в годовом сравнении.

    На месторождении "Шахдениз" добыча достигла 6,9 млрд кубометров, увеличившись на 1,5%, тогда как на "Абшероне" показатель остался неизменным - 0,4 млрд кубометров.

    В то же время по линии Госнефтекомпании SOCAR добыча составила 1,8 млрд кубометров, что на 10% меньше по сравнению с первым кварталом прошлого года.

    Суммарно с момента ввода в эксплуатацию месторождений "Азери–Чираг–Гюнешли" и "Шахдениз" по состоянию на 1 апреля добыто 519 млрд кубометров газа, из которых 247,4 млрд кубометров приходится на АЧГ, а 271,6 млрд кубометров - на "Шахдениз".

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Блок месторождений Азери-Чыраг-Гюнешли Газоконденсатное месторождение Шахдениз
    Azərbaycan I rübdə AÇG-dən qaz hasilatını 3 %-ə yaxın artırıb
    Azerbaijan boosts gas output from ACG by nearly 3% in 1Q26

