Руслан Халилов: Некоторые участники телекоммуникационного сектора Азербайджана готовы к IPO
- 13 апреля, 2026
- 11:11
Некоторые участники телекоммуникационного сектора Азербайджана готовы к первичному публичному предложению (IPO) своих акций.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Бакинской фондовой биржи Руслан Халилов на пресс-конференции, посвященной началу подписки на акции PAŞA Bank.
По его словам, потенциальными кандидатами на IPO в ближайшие годы могут стать некоторые участники телекоммуникационного сектора, а также ряд компаний строительной отрасли.
"Эмиссия акций PAŞA Bank должна стать для них стимулирующим примером", - отметил он.
Халилов подчеркнул, что биржа активно работает со всеми потенциальными эмитентами, разъясняя преимущества IPO.
"Привлечение публичного капитала - это совершенно иной уровень практики привлечения средств, отличный от частного рынка или кредитования", - добавил он.