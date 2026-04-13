Руслан Халилов: Некоторые участники телекоммуникационного сектора Азербайджана готовы к IPO

Некоторые участники телекоммуникационного сектора Азербайджана готовы к первичному публичному предложению (IPO) своих акций.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Бакинской фондовой биржи Руслан Халилов на пресс-конференции, посвященной началу подписки на акции PAŞA Bank.

По его словам, потенциальными кандидатами на IPO в ближайшие годы могут стать некоторые участники телекоммуникационного сектора, а также ряд компаний строительной отрасли.

"Эмиссия акций PAŞA Bank должна стать для них стимулирующим примером", - отметил он.

Халилов подчеркнул, что биржа активно работает со всеми потенциальными эмитентами, разъясняя преимущества IPO.

"Привлечение публичного капитала - это совершенно иной уровень практики привлечения средств, отличный от частного рынка или кредитования", - добавил он.