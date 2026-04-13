İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    BFB: Telekommunikasiya sektorunun bəzi iştirakçıları IPO-ya hazırdır

    Maliyyə
    • 13 aprel, 2026
    • 10:52
    BFB: Telekommunikasiya sektorunun bəzi iştirakçıları IPO-ya hazırdır

    Azərbaycanda telekommunikasiya sektorunun bəzi iştirakçıları səhmlərinin İlkin Kütləvi Təklifinə (IPO) hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "PAŞA Bank" ASC-nin səhmlərinə abunə yazılışının başlanmasına həsr olunmuş mətbuat konfransında "Bakı Fond Birjası" QSC-nin (BFB) İdarə Heyətinin sədri Ruslan Xəlilov bildirib.

    "Hesab edirik ki, bəzi telekommunikasiya sektorunun bəzi iştirakçıları, eləcə də tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən bəzi şirkətlər yaxın illərdə IPO-ya çıxmağa potensial namizədlər ola bilər. "PAŞA Bank"ın səhm emissiyası onlar üçün həvəsləndirici bir addım olmalıdır ki, bu praktikadan geniş istifadə etsinlər. BFB olaraq biz təkcə banklar və maliyyə sektorunun digər iştirakçıları ilə deyil, ümumiyyətlə bütün potensial emitentlərlə sıx ünsiyyətdə oluruq və onlara izah edirik ki, IPO çox faydalıdır. ​Yəni kütləvi kapitalın cəlb olunması tamam başqa bir səviyyədə kapital cəlbi praktikasıdır. Bu, özəl bazardan və yaxud kreditdən fərqli, çox fərqli bir praktikadır", - deyə o qeyd edib.

    Bakı Fond Birjası QSC Ruslan Xəlilov PAŞA Bank
    Руслан Халилов: Некоторые участники телекоммуникационного сектора Азербайджана готовы к IPO
    Ruslan Khalilov: Some telecom firms in Azerbaijan ready for IPO

    Son xəbərlər

    17:35

    AMB: Sığorta sektorunun debitor borcu onun dayanıqlılığına təhdid yaratmır

    Maliyyə
    17:34
    Foto

    Azərbaycan güləşçiləri Antalyada "Zəfər Kuboku"nun ilk günündə dörd medal əldə ediblər

    Fərdi
    17:32

    "Azerconnect Group"un baş direktoru Emil Məsimov "Yüksəliş" müsabiqəsinin qalibi ilə görüşüb

    İKT
    17:29

    Fevralda BTC ilə neft ixracı 1 % azalıb

    Energetika
    17:29

    İmişlidə avtoqəzada xəsarət alanların müalicəsi xəstəxanada davam etdirilir - YENİLƏNİB

    Hadisə
    17:28
    Foto

    Bakıda məktəblərdən birində QR kod əsaslı davamiyyət sistemi tətbiq edilib

    Elm və təhsil
    17:26

    Xalq artisti Maqsud Məmmədov vəfat edib

    İncəsənət
    17:25

    "Roma"da ciddi kadr islahatları aparılacaq

    Futbol
    17:25
    Foto

    Anar Əliyev BP-nin regional prezidenti ilə yeni birgə layihələri müzakirə edib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti