BFB: Telekommunikasiya sektorunun bəzi iştirakçıları IPO-ya hazırdır
- 13 aprel, 2026
- 10:52
Azərbaycanda telekommunikasiya sektorunun bəzi iştirakçıları səhmlərinin İlkin Kütləvi Təklifinə (IPO) hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu "PAŞA Bank" ASC-nin səhmlərinə abunə yazılışının başlanmasına həsr olunmuş mətbuat konfransında "Bakı Fond Birjası" QSC-nin (BFB) İdarə Heyətinin sədri Ruslan Xəlilov bildirib.
"Hesab edirik ki, bəzi telekommunikasiya sektorunun bəzi iştirakçıları, eləcə də tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən bəzi şirkətlər yaxın illərdə IPO-ya çıxmağa potensial namizədlər ola bilər. "PAŞA Bank"ın səhm emissiyası onlar üçün həvəsləndirici bir addım olmalıdır ki, bu praktikadan geniş istifadə etsinlər. BFB olaraq biz təkcə banklar və maliyyə sektorunun digər iştirakçıları ilə deyil, ümumiyyətlə bütün potensial emitentlərlə sıx ünsiyyətdə oluruq və onlara izah edirik ki, IPO çox faydalıdır. Yəni kütləvi kapitalın cəlb olunması tamam başqa bir səviyyədə kapital cəlbi praktikasıdır. Bu, özəl bazardan və yaxud kreditdən fərqli, çox fərqli bir praktikadır", - deyə o qeyd edib.