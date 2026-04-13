Счетная палата направила в Генпрокуратуру результаты трех проверок в 2025г

Счетная палата Азербайджана в 2025 году направила в Генеральную прокуратуру результаты проверок, проведенных в трех государственных учреждениях.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Палаты за 2025 год, который обсуждается на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Отмечается, что по итогам аудитов за 2025 год были приняты правовые меры. Проводится расследование в отношении средств на общую сумму 0,8 млн манатов. Расследования по двум аудитам продолжаются.