Счетная палата направила в Генпрокуратуру результаты трех проверок в 2025г
- 13 апреля, 2026
- 11:35
Счетная палата Азербайджана в 2025 году направила в Генеральную прокуратуру результаты проверок, проведенных в трех государственных учреждениях.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о деятельности Палаты за 2025 год, который обсуждается на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
Отмечается, что по итогам аудитов за 2025 год были приняты правовые меры. Проводится расследование в отношении средств на общую сумму 0,8 млн манатов. Расследования по двум аудитам продолжаются.
