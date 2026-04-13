    Hesablama Palatası ötən il 3 yoxlamanın nəticələrini Baş Prokurorluğa göndərib

    Maliyyə
    • 13 aprel, 2026
    • 10:59
    Hesablama Palatası ötən il 3 yoxlamanın nəticələrini Baş Prokurorluğa göndərib
    Hesablama Palatası

    Hesablama Palatası ötən il 3 dövlət qurumunda apardığı yoxlamanın nəticələrini Baş Prokurorluğa göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Hesablama Palatasının 2025-ci ildə fəaliyyəti haqqında hesabat"da bildirilir.

    Sənəd Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında müzakirə edilir.

    Hesabata əsasən, 2025-ci ildəki audit nəticələri əsasında hüquqi tədbirlər də görülüb. Ümumi məbləği 0,8 milyon manat olan vəsait üzrə araşdırma aparılıb. Eyni zamanda, 2 audit üzrə araşdırmalar davam etdirilir.

    Azərbaycan Hesablama Palatası Audit materialları Baş Prokurorluq
    Счетная палата направила в Генпрокуратуру результаты трех проверок в 2025г
    Azerbaijan's Chamber of Accounts sends 3 audit results to Prosecutor General's Office

