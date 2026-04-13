Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Главы МИД АСЕАН призвали США и Иран разблокировать Ормуз и заключить мир

    • 13 апреля, 2026
    • 11:30
    Главы МИД АСЕАН призвали США и Иран разблокировать Ормуз и заключить мир

    Министры иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвали США и Иран превратить прекращение огня в устойчивый мир и заявили, что это должно стать шагом к постоянному урегулированию и региональной стабильности.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

    В совместном заявлении министры иностранных дел 10 стран-участниц АСЕАН подчеркнули глобальную важность энергетических потоков и торговых маршрутов.

    "Мы призываем к восстановлению безопасного, беспрепятственного и непрерывного прохода морских и воздушных судов через Ормузский пролив а также к тому, чтобы все стороны обеспечили безопасность моряков и судов в соответствии с Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море (SOLAS)", - говорится в заявлении.

    Министры призвали Вашингтон и Тегеран "продолжать переговоры, которые приведут к постоянному прекращению конфликта", и выразили признательность Пакистану и "всем участвующим сторонам" за посреднические усилия (переговоры между США и Ираном состоялись 11-12 апреля в Исламабаде - ред.).

    "Мы подчеркиваем важность поддержания регионального мира, стабильности и процветания, соблюдения международного права и продвижения искреннего диалога и дипломатии", - добавили они.

    Телеканал отмечает, что хотя Юго-Восточная Азия располагает значительными запасами ископаемого топлива, регион по-прежнему сильно зависит от импорта нефти и газа, значительная часть которого перевозится через Ормузский пролив.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Переговоры между США и Ираном Ормузский пролив АСЕАН
    ASEAN ölkələri ABŞ və İrandan Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçidin bərpasını tələb ediblər

