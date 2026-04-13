Главы МИД АСЕАН призвали США и Иран разблокировать Ормуз и заключить мир

Министры иностранных дел Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призвали США и Иран превратить прекращение огня в устойчивый мир и заявили, что это должно стать шагом к постоянному урегулированию и региональной стабильности.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Al-Jazeera.

В совместном заявлении министры иностранных дел 10 стран-участниц АСЕАН подчеркнули глобальную важность энергетических потоков и торговых маршрутов.

"Мы призываем к восстановлению безопасного, беспрепятственного и непрерывного прохода морских и воздушных судов через Ормузский пролив а также к тому, чтобы все стороны обеспечили безопасность моряков и судов в соответствии с Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море (SOLAS)", - говорится в заявлении.

Министры призвали Вашингтон и Тегеран "продолжать переговоры, которые приведут к постоянному прекращению конфликта", и выразили признательность Пакистану и "всем участвующим сторонам" за посреднические усилия (переговоры между США и Ираном состоялись 11-12 апреля в Исламабаде - ред.).

"Мы подчеркиваем важность поддержания регионального мира, стабильности и процветания, соблюдения международного права и продвижения искреннего диалога и дипломатии", - добавили они.

Телеканал отмечает, что хотя Юго-Восточная Азия располагает значительными запасами ископаемого топлива, регион по-прежнему сильно зависит от импорта нефти и газа, значительная часть которого перевозится через Ормузский пролив.