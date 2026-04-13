На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта
- 13 апреля, 2026
- 08:27
В Баку на ряде автомобильных дорог зафиксирована транспортная загруженность.
Как сообщает Report, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).
По данным центра, в настоящее время заторы наблюдаются на следующих участках:
проспект Бабека - в направлении центра;
улица Микаила Алиева - от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Короглу" (до круга);
Сабунчи-Забратское шоссе - в направлении станции метро "Короглу";
1-я Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буньядова;
Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";
Баку–Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";
улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буньядова;
улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буньядова;
Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;
улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
улица Микаила Мушфига - от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;
улица Рашида Бейбутова - в направлении Центрального банка;
проспект Зии Буньядова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг.