    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    • 13 апреля, 2026
    • 08:27
    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    В Баку на ряде автомобильных дорог зафиксирована транспортная загруженность.

    Как сообщает Report, об этом проинформировал Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ).

    По данным центра, в настоящее время заторы наблюдаются на следующих участках:

    • проспект Бабека - в направлении центра;

    • улица Микаила Алиева - от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Короглу" (до круга);

    • Сабунчи-Забратское шоссе - в направлении станции метро "Короглу";

    • 1-я Приозерная дорога - в направлении проспекта Зии Буньядова;

    • Бинагадинское шоссе - в направлении станции метро "Проспект Азадлыг";

    • Баку–Сумгайытское шоссе - в направлении станции метро "20 Января";

    • улица Али Мустафаева - в направлении проспекта Зии Буньядова;

    • улица Абдулвахаба Саламзаде - в направлении проспекта Зии Буньядова;

    • Тбилисский проспект - от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    • улица 28 Мая - от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    • улица Микаила Мушфига - от круга "Бадамдар" в направлении школы-лицея №20;

    • улица Рашида Бейбутова - в направлении Центрального банка;

    • проспект Зии Буньядова - от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    • улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг.

    Пробки на дорогах Баку Центр интеллектуального управления транспортом
    Bakının bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur

