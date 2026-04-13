СМИ: Второй раунд переговоров США и Ирана может пройти в ближайшие дни

Несмотря на жесткие заявления как со стороны Ирана, так и со стороны США, возможности для дипломатии сохраняются.

Как сообщает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом изданию сообщили информированные источники.

По данным газеты, страны региона пытаются вернуть Вашингтон и Тегеран за стол переговоров, чтобы сдержать напряженность и не допустить дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке.

В свою очередь пакистанский журналист издания Arab News со ссылкой на дипломатические источники утверждает, что ведется подготовка к следующему этапу контактов. По его информации, переговоры между США и Ираном могут возобновиться в ближайшие дни при содействии Пакистана - либо в Исламабаде, либо в одной из европейских стран.