Ахлиман Амирасланов: В Азербайджане существенно изменилось отношение к донорству органов

В Азербайджане сохраняется высокий спрос на операции по пересадке сердца, а количество пациентов в листе ожидания остается значительным.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов на конференции в рамках "Недели трансплантации сердца" в Баку.

Глава комитета сообщил, что с октября 2025 года по сегодняшний день в республике успешно проведены четыре операции по пересадке сердца.

По его словам, отношение общества к посмертному донорству органов заметно изменилось, и все больше граждан добровольно изъявляют желание стать донорами: "Однако в Азербайджане развитие сферы трансплантации пока остается слабым по сравнению со странами с сопоставимой численностью населения и уровнем развития. Поэтому для дальнейшего развития необходимо провести серьезную работу".

Парламентарий также коснулся вопросов финансирования, отметив, что из государственного бюджета на расходы здравоохранения выделено порядка 2,1 млрд манатов, а с учетом средств обязательного медицинского страхования общий объем финансирования сферы достигает почти 4 млрд манатов (против 800 млн манатов в предыдущие годы).