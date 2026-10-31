Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 20 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами ожидается слабый туман, небольшая морось, будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем 18-20° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-75%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди, грозы. Местами возможен туман, будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 19-23° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 13-18° тепла.