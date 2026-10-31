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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 20 градусов тепла

    Экология
    • 31 октября, 2026
    • 12:44
    Завтра в Баку и на Абшероне ожидается до 20 градусов тепла

    Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром местами ожидается слабый туман, небольшая морось, будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 13-16°, днем 18-20° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-75%, днем 60-65%.

    В регионах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные небольшие дожди, грозы. Местами возможен туман, будет преобладать умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 11-16°, днем 19-23° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 13-18° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Noyabrın ilk gününə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb
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