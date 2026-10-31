Иорданские пограничники пресекли попытку проникновения вооруженной группы из Сирии
Другие страны
- 31 октября, 2026
- 12:56
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Иорданские пограничники предотвратили попытку 14 вооруженных человек проникнуть на территорию королевства со стороны Сирии.
Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в заявлении Вооруженных сил Иордании.
Инцидент произошел в пятницу вечером на севере страны.
По данным военного источника в Главном командовании ВС Иордании, вооруженная группа пыталась пересечь границу под прикрытием интенсивного огня и вступила в столкновение с пограничниками.
В результате перестрелки среди нарушителей есть убитые и раненые, оставшиеся члены группы скрылись на территории Сирии.
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