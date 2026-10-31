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    Иорданские пограничники пресекли попытку проникновения вооруженной группы из Сирии

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 12:56
    Иорданские пограничники пресекли попытку проникновения вооруженной группы из Сирии

    Иорданские пограничники предотвратили попытку 14 вооруженных человек проникнуть на территорию королевства со стороны Сирии.

    Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом говорится в заявлении Вооруженных сил Иордании.

    Инцидент произошел в пятницу вечером на севере страны.

    По данным военного источника в Главном командовании ВС Иордании, вооруженная группа пыталась пересечь границу под прикрытием интенсивного огня и вступила в столкновение с пограничниками.

    В результате перестрелки среди нарушителей есть убитые и раненые, оставшиеся члены группы скрылись на территории Сирии.

    Вооруженное столкновение Пересечение границы Иордания Сирия
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