Рэнкинг банков Азербайджана по размеру обязательств перед ЦБА (01.10.2026)

Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру обязательств перед Центральным банком (ЦБА) на 1 октября 2026 года:

№ Банки Сумма обязательств банков перед ЦБА (млн манатов) Годовая динамика обязательств банков перед ЦБА 1 Kapital Bank 0,403 -13,7% 2 Access Bank 0,000 - 3 Azerbaijan Industry Bank 0,000 - 4 Azer-Turk Bank 0,000 - 5 Bank Eurasia 0,000 - 6 PASHA Bank 0,000 - 7 Premium Bank 0,000 - 8 Turan Bank 0,000 - 9 Xalq Bank 0,000 - 10 Yapi Credi Bank Azerbaijan 0,000 - 11 Yelo Bank 0,000 - 12 Ziraat Bank Azerbaijan 0,000 - 13 AFB Bank Не заявлено Не заявлено 14 International Bank of Azerbaijan Не заявлено Не заявлено 15 Bank of Baku Не заявлено Не заявлено 16 Bank Respublika Не заявлено Не заявлено 17 Bank VTB Azerbaijan Не заявлено Не заявлено 18 Express Bank Не заявлено Не заявлено 19 Bank Melli Iran-Baku Не заявлено Не заявлено 20 Rabitabank Не заявлено Не заявлено 21 Unibank Не заявлено Не заявлено