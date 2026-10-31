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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру обязательств перед ЦБА (01.10.2026)

    Финансы
    • 31 октября, 2026
    • 12:40
    Рэнкинг банков Азербайджана по размеру обязательств перед ЦБА (01.10.2026)

    Report представляет рэнкинг банков Азербайджана по размеру обязательств перед Центральным банком (ЦБА) на 1 октября 2026 года:

    Банки

    Сумма обязательств банков перед ЦБА

    (млн манатов)

    Годовая динамика

    обязательств банков

    перед ЦБА

    1

    Kapital Bank

    0,403

    -13,7%

    2

    Access Bank

    0,000

    -

    3

    Azerbaijan Industry Bank

    0,000

    -

    4

    Azer-Turk Bank

    0,000

    -

    5

    Bank Eurasia

    0,000

    -

    6

    PASHA Bank

    0,000

    -

    7

    Premium Bank

    0,000

    -

    8

    Turan Bank

    0,000

    -

    9

    Xalq Bank

    0,000

    -

    10

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    0,000

    -

    11

    Yelo Bank

    0,000

    -

    12

    Ziraat Bank Azerbaijan

    0,000

    -

    13

    AFB Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    14

    International Bank of Azerbaijan

    Не заявлено

    Не заявлено

    15

    Bank of Baku

    Не заявлено

    Не заявлено

    16

    Bank Respublika

    Не заявлено

    Не заявлено

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    Не заявлено

    Не заявлено

    18

    Express Bank

    Не заявлено

    Не заявлено

    19

    Bank Melli Iran-Baku

    Не заявлено

    Не заявлено

    20

    Rabitabank

    Не заявлено

    Не заявлено

    21

    Unibank

    Не заявлено

    Не заявлено
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