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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliyinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)

    Maliyyə
    • 31 oktyabr, 2026
    • 12:40
    Azərbaycandakı bankların Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliyinin məbləğinə görə renkinqi (01.10.2026)

    "Report" Azərbaycandakı bankların 1 oktyabr 2026-cı ilə Mərkəzi Bank qarşısında öhdəliyinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:

    Banklar

    Bankın

    Mərkəzi Bank

    qarşısında

    öhdəliyi

    (milyon manat)

    Bankın

    Mərkəzi Bank

    qarşısında

    öhdəliyinin

    illik dinamikası

    1

    Kapital Bank

    0,403

    -13,7%

    2

    Access Bank

    0,000

    -

    3

    Azerbaijan Industry Bank

    0,000

    -

    4

    Azer-Turk Bank

    0,000

    -

    5

    Bank Eurasia

    0,000

    -

    6

    PASHA Bank

    0,000

    -

    7

    Premium Bank

    0,000

    -

    8

    Turan Bank

    0,000

    -

    9

    Xalq Bank

    0,000

    -

    10

    Yapi Credi Bank Azerbaijan

    0,000

    -

    11

    Yelo Bank

    0,000

    -

    12

    Ziraat Bank Azerbaijan

    0,000

    -

    13

    AFB Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    14

    International Bank of Azerbaijan

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    15

    Bank of Baku

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    16

    Bank Respublika

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    17

    Bank VTB Azerbaijan

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    18

    Express Bank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    19

    Bank Melli Iran-Baku

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    20

    Rabitabank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib

    21

    Unibank

    Bəyan etməyib

    Bəyan etməyib
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