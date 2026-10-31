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    Глава МИД Египта предупредил об опасности нового витка противостояния между США и Ираном

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 12:42
    Глава МИД Египта предупредил об опасности нового витка противостояния между США и Ираном

    Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты выразил серьезную обеспокоенность тем, что новый виток вооруженного противостояния между США и Ираном рискует стать значительно более разрушительным и повлечь за собой тяжелые последствия.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он заявил, выступая на международном форуме по безопасности IISS Manama Dialogue в Бахрейне.

    "Второй раунд будет более опасным, разрушительным и ни к чему не приведет. Мы должны извлечь уроки из прошлого", - сказал Абдель Аты.

    Между тем, телеканал MS NOW со ссылкой на источники сообщил, что американская администрация проинформировала ряд стран Персидского залива о необходимости готовиться к "короткому интенсивному раунду ударов", который может начаться уже 4 ноября.

    Эскалация на Ближнем Востоке Бадр Абдель Аты Египет
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