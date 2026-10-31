Глава МИД Египта предупредил об опасности нового витка противостояния между США и Ираном

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты выразил серьезную обеспокоенность тем, что новый виток вооруженного противостояния между США и Ираном рискует стать значительно более разрушительным и повлечь за собой тяжелые последствия.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он заявил, выступая на международном форуме по безопасности IISS Manama Dialogue в Бахрейне.

"Второй раунд будет более опасным, разрушительным и ни к чему не приведет. Мы должны извлечь уроки из прошлого", - сказал Абдель Аты.

Между тем, телеканал MS NOW со ссылкой на источники сообщил, что американская администрация проинформировала ряд стран Персидского залива о необходимости готовиться к "короткому интенсивному раунду ударов", который может начаться уже 4 ноября.