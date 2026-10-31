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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Misirin XİN rəhbəri ABŞ və İran arasında qarşıdurmanın yeni mərhələsi barədə xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    • 31 oktyabr, 2026
    • 13:00
    Misirin XİN rəhbəri ABŞ və İran arasında qarşıdurmanın yeni mərhələsi barədə xəbərdarlıq edib

    Misirin xarici işlər naziri Bədr Abdel Ati ABŞ və İran arasında silahlı qarşıdurmanın yeni mərhələsinin daha dağıdıcı ola biləcəyi və ağır nəticələrə səbəb olacağı ilə bağlı ciddi narahatlığını ifadə edib.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə o Bəhreyndə keçirilən "IISS Manama Dialogue" beynəlxalq təhlükəsizlik forumunda çıxış edərkən bildirib.

    "İkinci raund daha təhlükəli, dağıdıcı olacaq və heç bir nəticə verməyəcək. Biz keçmişdən dərs almalıyıq", - Abdel Ati deyib.

    Eyni zamanda, "MS NOW" telekanalı mənbələrə istinadən xəbər verib ki, ABŞ administrasiyası Fars körfəzinin bir sıra ölkələrinə artıq noyabrın 4-də başlaya biləcək "qısa intensiv zərbələr dalğası"na hazırlaşmağın zəruriliyi barədə məlumat verib.

    Misir Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) İran İslam Respublikası Bədr Abdel Ati
    Глава МИД Египта предупредил об опасности нового витка противостояния между США и Ираном
    Egypt fears another escalation in war on Iran would be 'more destructive'
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